Altijd Een Volle Accu Met De Juiste Powerbank

Het afgelopen jaar zagen we steeds meer smartphones op de markt verschijnen die beschikken over een grotere accu. Dankzij accu’s met een capaciteit van soms wel meer dan 5000 mAh komen de meeste mensen gerust de dag om soms het weekend door. Toch zijn er nog weinig toestellen verkrijgbaar die het langer dan twee dagen volhouden voordat ze weer aan de lader moeten. Dit is waarom een powerbank nog steeds een van de belangrijkste accessoires is voor smartphone-gebruikers.

Fabrikanten werken al jaren aan manieren om de accuduur van smartphones te verlengen, maar we wachten nog steeds op een grote doorbraak. Zolang deze doorbraak er niet komt vertrouwen wij op powerbanks om te voorkomen dat we buitenshuis met een lege smartphoneaccu komen te staan. Gelukkig zijn er duizenden powerbanks om uit te kiezen, die wij in dit artikel bespreken.

Laten we beginnen met de reguliere powerbanks. Dit zijn vaak langwerpige of platte apparaten met een of meerdere USB-aansluiting waarmee je tot soms wel vier apparaten tegelijk mee op kunt laden. Een goed voorbeeld van deze standaard powerbanks zijn de Mophie Powerstations. De Mophie is een bekende merknaam op het gebied van powerbanks en dankzij USB-C Power Delivery kunnen de Mophie Powerstations apparaten met 18W snelladen.

Ook kun je tegenwoordig heel eenvoudig je powerbank bedrukken om deze te personaliseren met bijvoorbeeld je bedrijfslogo of foto. Dit is leuk voor wanneer je een powerbank wilt schenken aan klanten van je bedrijf of wilt uitdelen bij een feest die je hebt georganiseerd. Bij een grotere bestelling betaal je vaak maar een paar euro per powerbank. Dergelijke goedkope powerbanks hebben vaak een capaciteit van rond de 2000 mAh, precies genoeg om de dag mee door te komen.

Wil je meer uit je powerbank halen dan kun je kijken naar de luxere opties die beschikken over een aantal extra features. Een goed voorbeeld hiervan zijn Qi powerbanks. Deze powerbanks bieden de mogelijkheid om apparaten net als een standaard powerbank met een kabel op te laden, maar je kunt apparaten ook draadloos opladen door ze simpelweg op de powerbank te leggen. Let wel op dat draadloos laden alleen werkt met smartphones , oordopjes en smartwatches die ondersteuning hebben voor Qi-opladen.

Soms kom je terecht in ruige en natte omgevingen zonder toegang elektriciteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kampeerweekend in het bos of een aantal dagen vissen op een afgelegen plek. In zulke gevallen zoek je een robuustere powerbank met een hoge capaciteit en misschien zelfs een aantal extra features zoals een ingebouwde led-verlichting en een zonnepaneel die de powerbank weer kan opladen. Hou er wel rekening mee dat dergelijke powerbanks een stuk groter zijn en vaak ook een stuk duurder. Daarom zijn robuuste powerbanks lang niet voor iedereen weggelegd. Wat voor powerbank gebruik jij? Laat het ons weten in de reacties hieronder.