Eerste Hands-on Foto’s Van OnePlus 9 Opgedoken

Een aantal dagen geleden schreven wij dat OnePlus in 2021 de OnePlus 9-serie zal introduceren, die dit keer vermoedelijk uit drie verschillende toestellen bestaat. Dankzij hands-on foto’s weten we nu meer over het uiterlijk en de specificaties van de OnePlus 9.

Volgend jaar verwachten we de introductie van de OnePlus 9, 9E en 9 Pro. De OnePlus 9 is te zien op de onderstaande hands-on foto’s. De smartphone krijgt volgens de berichten een 6,55-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een Full-HD+ resolutie van 2400 x 1080 pixels. In de linkerbovenhoek zien we een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Rondom de smartphone zit een metalen frame. Ook zien we aan de zijkant opnieuw een alert slider.

De OnePlus 9 zou zijn uitgerust met een Snapdragon 888-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een driedubbele rear-camera. Op de camera-module zien we de naam “Ultrashot”, maar het is nog onduidelijk waar dit voor staat. De smartphone draait uit de doos op Android 11 met de OxygenOS 11-schil.

via [droidapp]