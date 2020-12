Nokia 5.4 Officieel Aangekondigd

HMD Global heeft zojuist via een online persconferentie de Nokia 5.4 geïnteresseerd. De Nokia 5.4 is een mid-range smartphone met een 6,39-inch scherm en vier camera’s. De smartphone is vanaf januari 2021 verkrijgbaar.

Vlak voor het einde van het jaar kunnen we een nieuwe smartphone toevoegen aan het portfolio van Nokia. De Nokia 5.4 is een voordelig toestel die in ieder geval twee jaar Android-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates krijgt. De smartphone heeft een 6,39-inch HD+ scherm met een kleine kin en een ronde uitsparing in de linkerbovenhoek voor de 16MP selfie-camera.

Intern beschikt de Nokia 5.4 over een Snapdragon 662-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4000 mAh accu en een vingerafdrukscanner aan de achterkant van de behuizing. Hier vinden we ook een vierdubbele rear-camera die bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. Ook heeft de smartphone een fysieke Google Assistent-knop.

De Nokia 5.4 is vanaf januari 2021 verkrijgbaar in de kleuren Polar Night en Dusk. De uitvoering met 64GB opslagruimte kost 199 euro. De smartphone is ook verkrijgbaar met 128GB opslag in een exclusieve bundel met de E-1200 hoofdtelefoon voor 249 euro.