Samsung Galaxy A55 en Galaxy S21 FE Ontvangen Beveiligingsupdate

Er staat een nieuwe update klaar voor de Samsung Galaxy A55 en de Galaxy S21 FE. In beide gevallen installeert de update een nieuwe beveiligingspatch, zodat gebruikers weer wat beter beschermd zijn tegen kwaadwillenden.

Heb jij een Galaxy A55, dan staat er een nieuwe update voor je klaar. De update is ongeveer 225MB groot en werkt de beveiligingspatch bij naar die van mei 2024. Deze patch bestaat uit enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem. De update kan ook stabiliteitsverbeteringen en bugfixes bevatten, maar het is onduidelijk of de update ook het probleem met de vingerafdrukscanner oplost.

Ook gebruikers van de Samsung Galaxy S21 FE kunnen een nieuwe update downloaden. Deze update werkt de beveiligingspatch bij naar die van juni 2024 en is daardoor weer helemaal up-to-date. Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

via [droidapp]