Handige Accessoires Voor De Samsung Galaxy S21

De Galaxy S21 is de nieuwste vlaggenschip-smartphone van Samsung waar een hoop mensen lang op hebben zitten wachten. Nu de smartphone eindelijk verkrijgbaar is wil je natuurlijk zoveel mogelijk uit je nieuwe smartphone halen. Dit kun je doen met behulp van verschillende handige en noodzakelijke accessoires.

De Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra zijn alle drie dure smartphones. Het zou daarom extra sneu zijn als je jouw nieuwe smartphone laat vallen, met een beschadigde behuizing, een gebroken scherm of erger als gevolg. Daarom raden wij altijd aan om een screenprotector aan te schaffen, aangezien het scherm het gevoeligste onderdeel van een smartphone is. Naast een kapot scherm door een val komen krassen op het scherm ook vaak voor. Dit komt vaak doordat mensen hun smartphone samen met hun sleutels in hun broekzak stoppen. Dit is een extra reden om een screenprotector te gebruiken.

Om je behuizing te beschermen kun je het beste een telefoonhoesje aanschaffen. Een simpel hoesje heb je al voor minder dan 10 euro, maar uiteraard kun je ook voor wat mooiere of uitgebreidere hoesjes kiezen. Je zult heel blij zijn met deze investering wanneer jouw Samsung Galaxy S21 met hoesje voor het eerst uit je handen valt en daarbij geen schade oploopt.

De toestellen in de Galaxy S21-serie hebben ondersteuning voor draadloos opladen. Een draadloze Qi-oplader is dan ook een leuke accessoire waarmee je de functies van de smartphone volledig kunt benutten. Bij een draadloze oplader hoef je de smartphone alleen maar op een “oplaadpad” te leggen waarna de smartphone automatisch begint te laden. Moet je snel een telefoontje plegen of de deur uit, dan pak je de smartphone gewoon op zonder dat je je zorgen hoeft te maken over kabels.

De Samsung Galaxy S21 beschikt niet meer over een 3.5mm koptelefoonaansluiting, waardoor draadloze oordopjes nu eigenlijk een must-have zijn. Gelukkig heeft Samsung verschillende draadloze oordopjes in zijn assortiment en kregen we tijdens de introductie van de Galaxy S21 ook de Galaxy Buds Pro te zien. Mocht je de oordopjes van Samsung te duur vinden dan raden wij aan om eens door onze reviews te bladeren. Wij hebben veel draadloze oordopjes getest in verschillende prijsklassen. Wat vinden jullie de belangrijkste accessoire voor een smartphone?