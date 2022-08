“Samsung Start 17 Oktober Met Uitrol Van Android 13”

Nadat Google de Android 13-update onlangs al uitrolde naar de Pixel-smartphones van de fabrikant is het binnenkort tijd voor de smartphones van andere fabrikanten. Samsung zal volgens de laatste berichten de One UI 5-update, die is gebaseerd op Android 13, vanaf 17 oktober uitrollen naar de Galaxy S22-serie.

Samsung werkt hard aan de One UI 5-schil die is gebaseerd op Android 13. Volgens geruchtenverspreider SuperRoader zal Samsung deze update tussen 17 oktober en 19 oktober uitrollen naar de de Galaxy S22, de S22 Plus en de S22 Ultra.

One UI 5 brengt onder andere meer verschillende thema’s in het Kleurenpallet van het Material You-design met zich mee. Ook is het mogelijk om meerdere widget op elkaar te stapelen op het startscherm. Verder kun je per app het gedrag van notificaties aanpassen en is het instellingenmenu voor ‘Geluid en trillen’ vereenvoudigd.

Ook interessant is de optie om voor elke app afzonderlijk de taal kiezen. Dit is handig voor mensen die meertalig zijn. Een functie die Android al langer kende, maar niet op Samsung-smartphones aanwezig was, is gebruikersprofielen. Dankzij profielen kunnen meerdere personen dezelfde smartphone gebruiken. Als laatste zullen er weer camera en beveiligingsverbeteringen worden doorgevoerd.

