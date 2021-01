Garmin Lily Is Kleine En Voordelige Smartwatch Voor Vrouwen

Garmin heeft een nieuwe smartwatch geïntroduceerd die kleiner en voordeliger is dan we van Garmin gewend zijn. De stijlvolle smartwatch heet Garmin Lily, krijgt een adviesprijs mee van 199 euro en is gemaakt voor de vrouwelijke consument.

De nieuwe smartwatch voor vrouwen heeft een stijlvol ontwerp en maakt het mogelijk om op de hoogte te blijven over je belangrijke gezondheidsgegevens. Met een polsbeweging kun je het scherm oplichten waarna je naast de tijd ook gegevens zoals stappen, verbrande calorieën, slaap en energieniveaus kunt bekijken. Ook worden notificaties weergegeven. Het scherm gaat weer uit wanneer je de Garmin Lily niet gebruikt. Hierdoor gaat de smartwatch 5 dagen mee op één acculading. De smartwatch heeft geen kleurenscherm, maar een ’16 level grayscale’ scherm die alleen grijstinten weergeeft. Het LCD-scherm heeft een resolutie van 240 x 201 pixels.

Een aantal handige functies zijn Body Battery, polshartslagmeting, stresstracking, menstruatietracking, ademhalingsmeting, geavanceerde slaapcontrole, een agenda, veiligheidsfuncties en meer. Je kunt kiezen uit verschillende work-outs, waaronder yoga, pilates, cardio, bewust ademhalen en krachttraining. De Garmin Lily is geschikt om mee te zwemmen en heeft een ingebouwde GPS.

De Garmin Lily heeft een behuizing die slechts 34 mm groot is. Het polsbandje heeft een omtrek van 110-175 mm. De smartwatch is in verschillende kleuren verkrijgbaar in een klassieke en sportieve uitvoering. De bandjes zijn verwisselbaar en onder andere beschikbaar in leer en siliconen. De sportieve uitvoering van de Garmin Lily kost 199,99 euro en de klassieke uitvoering kost 249,99 euro. Je kunt de smartwatch kopen op de website van Garmin.

via [AW]