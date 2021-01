Wereldwijde Lancering Xiaomi Mi 11 Op 8 Februari

Eind vorig jaar introduceerde Xiaomi de Mi 11 in thuisland China. De nieuwste vlaggenschip-smartphone van fabrikant beschikt onder andere over een 120Hz-scherm, een Snapdragon 888-processor en een krachtige camera. Xiaomi heeft bekendgemaakt dat de fabrikant de Xiaomi Mi 11 op 8 februari wereldwijd zal lanceren.

De Xiaomi Mi 11 beschikt over een 6,81-inch AMOLED-scherm met een QHD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 888-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4600 mAh accu met ondersteuning voor 55 watt snelladen en 50 watt draadloos laden, een NFC-chip, een in-display vingerafdrukscanner met hartslagmeter, een 20MP selfie-camera, en een driedubbele camera met een 108MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 5MP macrolens. De camera heeft ondersteuning voor het maken van 8K-HDR10+ video’s.

We verwachten dat de Xiaomi Mi 11 ongeveer een maand na de introductie in Nederland en België verkrijgbaar zal zijn. Zijn voorganger, de Xiaomi Mi 10, kreeg hier een adviesprijs mee van 799 euro.

