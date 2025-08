Prijzen Van Google Pixel Watch 4 Gelekt

Nadat eerder al de prijzen van de Google Pixel 10-smartphones uitlekten, zijn nu ook de vermoedelijke prijzen van de Pixel Watch 4 opgedoken. De officiële introductie van de smartwatch zal op 20 augustus plaatsvinden.

De website Android Headlines heeft de prijzen van de Pixel Watch 4 gedeeld. Volgens de bron krijgt de Pixel Watch 4 41mm WiFi een vanafprijs mee van 349 dollar. Voor de 4G-versie betaal je 50 dollar meer, wat dus neerkomt op 399 dollar. Google brengt ook een 45mm versie op de markt, die een adviesprijs meekrijgt van 399 dollar (WiFi) of 449 dollar (4G). De Pixel Watch 4 is dus iets voordeliger dan zijn voorganger.

Een eerdere bron meldde echter dat de prijzen van de Pixel Watch 4 ongewijzigd zijn op de Europese markt. Mogelijk gelden de voordeligere prijzen dus alleen voor de Amerikaanse markt. De Pixel Watch 3 verscheen in Europa op de markt voor 399 euro (41mm) en 449 euro (45mm), waarbij je 100 euro extra betaalde voor de 4G-versie.

Google zal de Pixel Watch 4 op 20 augustus officieel introduceren, tijdens een nieuw Made By Google-event. Pas na deze datum kunnen we met zekerheid zeggen voor hoeveel de nieuwe Pixel smartwatch over de toonbank gaat.

