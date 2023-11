Renders Tonen Nieuw Design Van OnePlus Watch 2

Op het internet zijn verschillende renders opgedoken waarop de OnePlus Watch 2 te zien zou zijn. De smartwatch maakt naar verwachting gebruik van de Snapdragon W5 Gen 1-chipset en draait dit keer op Wear OS 4, inplaats van een eigen besturingssysteem.

De onderstaande renders zijn gedeeld door de website MyFairPrice. De beelden tonen dat de OnePlus Watch 2 een nieuw ontwerp krijgt. Aan de rechterkant van de behuizing zien we een uitstulping met daarop plaats voor twee bedieningsknoppen. Ook zou dit deel volgens de website 9to5Google aanraakgevoelig zijn.

De originele OnePlus Watch draait op een eigen besturingssysteem, maar volgens de geruchten zal de OnePlus Watch 2 draaien op Wear OS 4. Verder zou de smartwatch beschikken over een Snapdragon W5 Gen 1-processor en een 1,49-inch AMOLED-scherm. We hebben nog geen introductiedatum, maar de originele OnePlus Watch verscheen in maart 2021 op de markt voor 159 euro. Het is daardoor goed mogelijk de introductie van de Watch 2 ook in maart zal plaatsvinden.

via [tweakers]