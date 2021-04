Fitbit Luxe Aangekondigd Voor 149,95 euro

Fitbit heeft een nieuwe fitnesstracker aangekondigd. De Fitbit Luxe heeft zoals de naam al doet vermoeden een luxe uitstraling, zodat je de fitnesstracker ook als sieraad kunt dragen. De Fitbit Luxe heeft een kleuren OLED-scherm en is vanaf juni in Nederland en België verkrijgbaar voor 149,95 euro.

De Fitbit Luxe is een stijlvolle wearable die de gebruiker kan informeren over de gezondheid en de beweging. De wearable focust zich op de slaap, activiteiten, voeding en stress. Een aantal belangrijke features zijn stressmanagement, hart- en slaapmonitoring en voedingsinformatie. Op basis van je activiteitsniveau, slaap en hartslag geeft de Fitbit Luxe een Stressbeheersingsscore. Ook kun je in het gezondheidsdashboard je ademhalingsfrequentie, je hartslagvariatie, je rusthartslag en variatie in je huidtemperatuur terugvinden.

Gebruikers kunnen kiezen uit 20 sporten om te tracken. SmartTrack kan deze work-outs automatisch detecteren en registreren. Voor GPS-functies gebruikt de Fitbit Luxe de smartphone. Notificaties die binnenkomen op je smartphone worden weergegeven op het kleuren AMOLED-scherm van de Fitbit Luxe. De roestvrij stalen behuizing is waterdicht tot 50 meter diep. De polsband is afneembaar en er zijn siliconen, leren, geweven en roestvrijstalen mesh-bandjes voor de Fitbit Luxe beschikbaar.

Je kunt de Fitbit Luxe vanaf vandaag bestellen voor 149,95 euro bij Fitbit, Bol.com en Coolblue.

via [AW]