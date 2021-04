VPN voor werk op afstand – voor- en nadelen

De meeste mensen zien een VPN-netwerk als een veilige manier om je privacygegevens online te beschermen. Dankzij de groeiende dreiging van hackers en andere vormen van cybercriminaliteit is geen enkele sector tegenwoordig nog veilig voor virussen, phishing, malware en andere soorten cybercrime.

Voor bedrijven is het daarom nog nooit eerder zo van belang geweest om te investeren in digitale beveiliging zoals antivirussoftware, firewalls en VPN-netwerken. Hieronder vind je meer informatie over de voor- en nadelen van het gebruik van een VPN voor werk op afstand.

Waarom een VPN voor werk op afstand?

In de afgelopen jaren zijn er namelijk diverse gevallen geweest van bedrijven die slachtoffer zijn geworden van datalekken. Dit heeft in negen van de tien gevallen te maken gehad met tekortkomingen in de beveiliging van het bedrijfsnetwerk. Het is vrij lastig om een bedrijf te bedenken welke niet zou profiteren van de bescherming die door een VPN wordt aangeboden.

Voordelen van VPN voor werk op afstand

Er bestaan allerlei voordelen van een VPN voor iedereen die tegenwoordig werkt op afstand. Een VPN zorgt onder anderen ervoor dat bestanden worden versleuteld, waardoor het voor hackers en cybercriminelen vrijwel onmogelijk wordt om gevoelige informatie in gevaar te brengen.

Tegenwoordig maakt het vrij weinig meer uit in welke antivirussoftware bedrijven investeren, want zelfs met de nieuwste software gecombineerd met professionele trainingen voor werknemers is het onwijs lastig om bijvoorbeeld een bedrijfsnetwerk te beschermen tegen cyberaanvallen van buitenaf.

De meeste hackers maken steeds meer gebruik van strategie├źn om bedrijfsnetwerken te infiltreren en de meest gevoelige gegevens van desbetreffende bedrijven bijvoorbeeld openbaar te maken. Wil je meer weten over het gebruik van een VPN? Lees meer over deze gratis proef VPNen test het zelf, zonder daarvoor direct de hoofdprijs te betalen.

Dankzij een VPN vermindert het risico dat deze vertrouwelijke gegevens in de verkeerde handen vallen. Daarnaast werkt een VPN effectief bij het beschermen van mobiele apparaten die worden gebruikt op netwerken buiten het bedrijf om.

Nadelen van VPN voor werk op afstand

Werk op afstand gecombineerd met een VPN kan natuurlijk ook zorgen voor een aantal nadelen. Ondanks dat het belang van een VPN-netwerk voor werk op afstand nog altijd wordt onderschat, zijn het vaak de kosten die bedrijven doen besluiten niet hierin te investeren.

Op het moment dat er namelijk een VPN nodig is voor de beveiliging van meerdere mobiele apparaten binnen hetzelfde bedrijf, dan kan dit behoorlijk oplopen in de maandelijkse abonnementskosten.

Hierbij is het echter wel van belang dat men zich bedenkt, dat het slechts een kleine prijs is dat je voor de veiligheid van de online privacy van werknemers maandelijks kwijt bent, ten opzichte van de ellende die je hiermee kunt voorkomen. Dit geldt overigens ook voor het beheren van een VPN-netwerk. Veel bedrijven denken dat deze werkzaamheden onwijs complex en ingewikkeld zijn, waardoor het management doorgaans besluit om het gebruik hiervan uit te stellen tot een beter moment.