“Fitbit Luxe Met OLED-scherm En Roestvrijstalen Behuizing Gelekt”

Het is nog onduidelijk wanneer Fitbit de Fitbit Luxe zal introduceren en hoeveel de fitnesstracker gaat kosten, maar beelden van het apparaatje zijn nu al gelekt. De Fitbit Luxe krijgt een OLED-scherm en een roestvrijstalen behuizing.

De beelden zijn gedeeld door de bekende website WinFuture en Roland Quandt. Fitbit lijkt zich extra te hebben gefocust op het design van de Fitbit Luxe, zodat je de fitnesstracker ook als sieraad kunt dragen. Qua specificaties lijkt de Fitbit Luxe veel op de Ace 3, een wearable die is gericht op kinderen.

De Fitbit Luxe heeft een behuizing van glanzend roestvrij staal. Voorop zit een helder OLED-scherm. De fitnesstracker komt op de markt in de kleuren goud, zilver en zwart. Het siliconen polsbandje is verwisselbaar. Specifieke details over de accuduur en de functies hebben we nog niet.

via [androidplanet]