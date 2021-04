Crypto minen op je smartphone?

Een stijgende Bitcoin- en Ethereum koers heeft ertoe geleid, dat de populariteit van digitale munten is toegenomen. Steeds meer mensen overwegen een investering in crypto. Zonder risico is het niet, daar de koers van deze munten nog altijd sterk fluctueert. Let wel, een hoog risico kan gepaard gaan met een hoog rendement! Een manier om het risico te verkleinen, is door het minen van deze munten te overwegen. Kijk eens naar het laatste crypto mining nieuws, wanneer je hier meer over wilt weten. Vaak wordt mining gedaan aan de hand van hele simpele, maar uiterst krachtige machines. Lukt het minen van een digitale munt ook op je telefoon? Wij zochten het uit!

Speciale apps voor het minen van crypto

Crypto minen op je telefoon is absoluut niet mogelijk. Een relatief moderne smartphone stelt je in theorie al in staat om een munt naar keuze te minen. Let wel, niet voor het minen van iedere munt wordt een app aangeboden. De meeste apps zijn gericht op het minen van grote munten als Bitcoin en Ethereum. Daar zit direct het probleem; het minen van deze munten is niet eenvoudig. Het kost ontzettend veel rekenkracht om een wiskundige puzzel op te lossen en daarmee een beloning te verdienen. Dat doe je overigens niet in je eentje, maar samen met andere miners in de mining pool. Verstandiger is het zodoende om te zoeken naar een munt met een lagere moeilijkheidsgraad. Op internet vind je hier veel informatie over.

Rendement van het minen van Bitcoin

Kortom, een snelle scan leidt al snel tot de conclusie dat minen van Bitcoin op je telefoon niet rendabel is. Daarbij loop je het risico dat de gevraagde rekenkracht de kwaliteit van je smartphone vermindert of deze bijvoorbeeld trager maakt. Ook niet onbelangrijk: je moet de telefoon voortdurend aan laten staan en verbinden met het internet. Je zou kunnen overwegen te minen via een laptop of computer die je nog hebt staan thuis. Al geldt ook hiervoor dat het minen steeds minder rendabel is geworden in de afgelopen periode.

Energie kost meer dan dat minen oplevert

De verminderde rendabiliteit zit onder meer in het feit, dat de opbrengst van het minen steeds kleiner wordt terwijl de energiekosten toenemen. Het betekent dat je straks meer geld kwijt bent aan de energie voor het draaiende houden van computers, dan dat het minen van Bitcoin of Ethereum oplevert. Verstandiger is het om te kijken naar staking.