Fout: Fitbit Charge 5 en Luxe Synchroniseren Niet Meer Met Android 13 Op Samsung-smartphones

Mensen met een Fitbit Charge 5 of een Fitbit Luxe willen het jaar waarschijnlijk goed beginnen door veel te bewegen en te sporten. Maak je gebruik van een Samsung-smartphone die draait op Android 13 dan loop je sinds kort echter tegen een probleem aan. De twee wearables kunnen namelijk niet meer synchroniseren met deze smartphones. Fitbit werkt aan een oplossing, maar deze is momenteel nog niet beschikbaar. Fitbit heeft ook nog geen exacte datum gegeven en noemt alleen “vroeg 2023” als uitrol van de fix.

Heb je bijvoorbeeld een Galaxy Z Flip 3, Z Fold 4 of Galaxy S22, dan worden statistieken zoals je stappen, je workouts en je slaap momenteel niet met je smartphone gesynchroniseerd vanuit je Fitbit Charge 5 en Luxe. Wat de oorzaak is van dit probleem weten we niet, maar waarschijnlijk gaat het om een foutje in de software van Samsung. Sommige gebruikers melden overigens dat het synchroniseren van data inmiddels weer werkt op de Galaxy Z Flip 3, maar dit is nog niet bij iedereen het geval.

