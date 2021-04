Nubia RedMagic Watch Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 99 Euro

Nubia heeft de RedMagic Watch wereldwijd gelanceerd. De smartwatch heeft een 1,39-inch AMOLED-scherm, een accuduur van 15 dagen en een prijskaartje van 99 euro. De Nubia RedMagic Watch is in Nederland en België verkrijgbaar in de kleuren zwart en zilver/wit.

De RedMagic Watch beschikt over een 1,39-inch scherm met een resolutie van 454 bij 454 pixels, een GPS-chip, een hartslagmeter, een sensor voor het meten van de zuurstofgehalte in je bloed en een 420 mAh accu. Deze accu gaat bij normaal gebruik 15 dagen mee op één acculading, 23 dagen in de energiebesparingsmodus en 50 uur in de sportmodus. De aluminium behuizing heeft een 5ATM-rating gekregen, waardoor de smartwatch waterdicht is tot een diepte van 50 meter.

De RedMagic Watch heeft zestien sportmodussen, weegt 30 gram en is verkrijgbaar in de kleuren zwart en zilver/wit. Daarnaast zijn er vijf leren en siliconen horlogebanden uitgebracht.

