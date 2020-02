Samsung Galaxy S20 Vanaf 6 Maart Verkrijgbaar

Samsung zal de Galaxy S20 op 6 maart leveren aan de eerste gebruikers. Dit blijkt uit informatie dat kort op een registratiepagina op de Amerikaanse Samsung-website stond.

Samsung zal de Galaxy S20-serie op 11 februari officieel introduceren, maar we moeten meestal een aantal weken wachten voordat de nieuwste vlaggenschip-smartphone in de winkels komt te liggen of door Samsung thuis wordt bezorgd. Dankzij de pre-order pagina op de website van de Amerikaanse tak van Samsung weten we nu dat de leveringen waarschijnlijk op 6 maart zullen plaatsvinden.

Samsung heeft de datum inmiddels van de pre-order pagina gehaald en de tekst vervangen door “snelle levering gegarandeerd”. We weten niet of 6 maart ook de releasedatum is in Nederland en België. Volgens eerdere geruchten zou de Samsung Galaxy S20 in Europa namelijk vanaf 13 maart in de winkels liggen. Dit zou dan een week later zijn dan de lancering in de Verenigde Staten.

In het geruchtencircuit zijn al verschillende keren details, specificaties en afbeeldingen van de Galaxy S20-smartphones uitgelekt.

