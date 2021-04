Renders Tonen Mogelijke Uiterlijk Van Samsung Galaxy S21 FE

We moeten nog lang wachten op de introductie van de Samsung Galaxy S21 FE, maar geruchten over de smartphone gaan alweer een tijdje rond. Dit keer is de Galaxy S21 FE in volle glorie te zien op verschillende renders. Het gaat hierbij om een concept die is gebaseerd op tot nu toe opgedoken berichten.

De onderstaande beelden zijn gemaakt door de Nederlandse ontwerper ‘Concept Creator’. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het hier om een concept, niet om officiële gelekte beelden. Er is gekeken naar het design van de reguliere Galaxy S21 en de Galaxy S20 FE én de verwachtingen voor de Galaxy S21 FE. Het resultaat mag er wezen.

We zien de Galaxy S21 in verschillende kleuren. Achterop zien we in de linkerbovenhoek een camera-eiland met drie lenzen. Deze module lijkt aan de zijkant door te lopen en beschikt hoogstwaarschijnlijk over een hoofdlens, een groothoeklens en een telelens. Voorop vinden we een groot scherm met dunne randen en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. De behuizing is stof- en waterdicht.

Volgens eerdere geruchten beschikt de Galaxy S21 FE over een 6,4-inch scherm met een Full HD-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een Exynos 2100- of Snapdragon 888-processor, 5G-ondersteuning en een 32MP selfie-camera. De officiële introductie zal mogelijk op 18 augustus plaatsvinden.

via [androidplanet]