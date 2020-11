“Introductie Samsung Galaxy S21 In Februari”

Volgens eerdere geruchten zou Samsung de Galaxy S21-serie al in januari willen introduceren, maar de laatste geruchten spreken dit tegen. Volgens de website AndroidHeadlines krijgen we de nieuwe vlaggenschip-smartphones namelijk gewoon in februari te zien, net zoals zijn voorganger.

Niet zo lang geleden schreven wij dat Samsung de Galaxy S21-serie volgens de geruchten op 14 januari al zou willen introduceren. Dit is wat eerder dan zijn voorganger, die we op 11 februari te zien kregen. De website AndroidHeadlines denkt echter dat de Galaxy S21, Galaxy S21 en Galaxy S21 Ultra ook gewoon in februari geïntroduceerd zullen worden. Een exacte datum heeft de bron nog niet.

Er zijn al verschillende details over de Galaxy S21-serie uitgelekt. Zo zou de Galaxy S21 Ultra ondersteuning krijgen voor de S Pen en toonden de onderstaande CAD-renders een nieuwe camera-module die aan de zijkant van de behuizing doorloopt. Aan de voorkant ziet de smartphone er vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger. Als Samsung de Galaxy S21-serie inderdaad in februari introduceert dan verwachten we dat de smartphones vanaf maart in de winkels liggen.

via [AW]