Google Pixel 6 En Pixel 6 Pro Te Zien Op Renders

Er zijn renders opgedoken die het mogelijke uiterlijk van de Google Pixel 6 en de Pixel 6 Pro tonen. Het lijkt er op dat Google voor een compleet nieuwe look kiest, waarbij vooral de kleurencombinatie en de camera-module opvallen.

Google zal dit jaar de Pixel 6 introduceren en volgens de geruchten kunnen we ook de Pixel 6 Pro verwachten. Eerdere Pixel-smartphones leken qua uiterlijk veel op elkaar, maar volgens de renders zal het verschil bij de Pixel 6-serie een stuk groter zijn. Het scherm neemt vrijwel de gehele voorkant in beslag en de selfie-camera zit in een kleine ronde uitsparing in het scherm. De achterkant heeft opnieuw twee kleuren gekregen en we zien een zwarte horizontale camera-module. De camera lijkt vrij ver uit de behuizing te steken.

De bekende tech-lekker Max Weinbach schrijft dat deze renders kloppen. Het is nog onduidelijk of de Pixel 6 ook naar Nederland komt. De Pixel 5 is niet officieel in Nederland uitgebracht.

via [droidapp]