Xiaomi Redmi Note 11-serie Aangekondigd Voor Europese Markt

Xiaomi heeft deze week de Redmi Note 11-serie gepresenteerd voor de Europese markt. De serie bestaat uit vier modellen, namelijk de Redmi Note 11 Pro 5G, de Redmi Note 11 Pro, de Redmi Note 11 en de Redmi Note 11S. Het gaat om vier mid-range smartphones met een strak design en een grote accu.

De Redmi Note 11 Pro 5G is de krachtigste van de vier modellen. De smartphone beschikt over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een fullHD+-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Qualcomm Snapdragon 695-processor met 5G-ondersteuning, 6GB of 8GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5.000mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens.

De voordeligere Redmi Note 11 Pro beschikt grotendeels over dezelfde specificaties, maar moet het doen met een MediaTek Helio G96-chipset die alleen ondersteuning heeft voor 4G. Ook heeft de smartphone een extra dieptelens aan de achterkant.

De Redmi Note 11 is nog voordeliger en beschikt onder andere over een 6,43-scherm met een fullHD+-resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 680-processor, maximaal 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen en een vierdubbele camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een dieptelens.

Als laatste heeft Xiaomi de Redmi Note 11S aangekondigd. Dit model heeft een MediaTek Helio G96-chipset, maximaal 8GB werkgeheugen en dezelfde accu. Ook heeft de smartphone een vierdubbele camera, maar de 50MP hoofdlens is vervangen door een 108MP sensor.

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11S

Xiaomi heeft nog geen Europese prijzen gedeeld. Wel weten we de dollar prijzen. Zo krijgt de reguliere Redmi Note 11 een prijskaartje mee van 179 dollar, omgerekend zo’n 161 euro. De Redmi Note 11S is verkrijgbaar vanaf 249 dollar, zo’n 223 euro. Voor de Redmi Note 11 Pro betaal je minimaal 299 dollar (ongeveer 223 euro) en voor de Redmi Note 11 Pro 5G betaal je 329 dollar (ongeveer 295 euro). De Pro-varianten zijn vanaf februari verkrijgbaar, terwijl de voordeligere modellen deze maand al op de markt verschijnen.

