JBL Introduceert Open-ear JBL Soundgear Sense Oordopjes

JBL heeft tijdens de IFA-beurs in Berlijn een aantal nieuwe speakers, hoofdtelefoons en draadloze oordopjes aangekondigd. De JBL Soundgear Sense is één van deze producten. De Soundgear Sense is de allereerste volledig draadloze open-ear earbuds van de fabrikant.

In een persbericht schrijft JBL het volgende over de JBL Soundgear Sense: “Door de JBL OpenSound-technologie met luchtgeleiding, geven de nieuwe oordopjes je een complete luisterervaring en zetten hiermee een nieuwe standaard voor audiokwaliteit in deze vorm.“

De Soundgear Sense oordopjes maken gebruik van “luchtgeleiding”. Dit wil zeggen dat je naar muziek kunt luisteren zonder dat het gehoorkanaal wordt verhinderd. Tegelijkertijd zorgt het ontwerp er voor dat er geen geluid naar buiten kan ontsnappen.

De oordopjes maken gebruik van 16,2mm-drivers en zijn uitgerust met vier microfoons. De behuizing heeft een IP54-classificatie gekregen, waardoor de oordopjes bestand zijn tegen zweet en regen. De accu van de oordopjes gaar 6 uur mee en in combinatie met de oplaadcase kun je in totaal 24 uur naar muziek luisteren. Daarnaast levert JBL bij de Soundgear Sense een afneembare nekband voor extra draagcomfort.

De JBL Soundgear Sense is per direct verkrijgbaar via de website van JBL in de kleuren zwart en wit voor een adviesprijs van 149,99 euro.