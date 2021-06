Specificaties Van OnePlus Nord CE 5G Uitgelekt

Een aantal dagen voor de officiële lancering van de OnePlus Nord CE 5G zijn de specificaties van de smartphone uitgelekt. De OnePlus Nord “Core Edition” krijgt volgens de geruchten onder andere een 6,43-inch 90Hz AMOLED-scherm en een Snapdragon 750G-processor.

OnePlus zal de OnePlus Nord Core Edition 5G op 10 juni officieel introduceren, maar de specificaties van de smartphone zijn nu al uitgelekt door MySmartPrice. De bron claimt dat de OnePlus Nord CE 5G beschikt over een 6,43-inch AMOLED-scherm, een Snapdragon 750G-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 4500mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Achterop vinden we een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De selfie-camera heeft een 16MP lens.

De OnePlus Nord CE 5G zal vanaf 10 juni direct verkrijgbaar zijn in Europa. Een adviesprijs hebben we nog niet.

via [tweakers]