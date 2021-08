Samsung Galaxy Buds 2 Met ANC Vanaf 27 Augustus Verkrijgbaar Voor 149 Euro

Deze week heeft Samsung een hoop nieuwe producten aangekondigd die allemaal deze maand in de winkels verschijnen. We kregen de opvouwbare smartphones Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 te zien en ook heeft Samsung de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic gepresenteerd. Om de lijst met nieuwe producten af te ronden heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant de nieuwe draadloze oordopjes Galaxy Buds 2 uitgebracht.

De Samsung Galaxy Buds 2 zijn volledig draadloze oordopjes met active noise cancelling (ANC). Beide oordopjes zijn uitgerust met drie microfoons voor het wegfilteren van omgevingsgeluiden. Ook maken de microfoons het mogelijk om duidelijke telefoongesprekken te voeren in luidruchtige omgevingen. De Galaxy Buds 2 is IPX2-waterbestendig, wat genoeg is tegen druppels, maar niet tegen een heftige regenbui.

De oordopjes van de Galaxy Buds 2 wegen slechts 5 gram en de meegeleverde oplaadcase weegt 41,5 gram. Je kunt 7,5 uur naar muziek luisteren op één acculading of 5 uur met ANC ingeschakeld. In combinatie met de oplaadcase kun je tot 29 uur van je muziek genieten. Bij het voeren van telefoongesprekken gaan de oordopjes ongeveer 3.5 uur mee.

De Samsung Galaxy Buds 2 is nu te bestellen voor 149 euro in de kleuren Graphite, White, Olive en Lavender. Pre-orders worden op 20 augustus geleverd en vanaf 27 augustus liggen de oordopjes gewoon in de winkel.