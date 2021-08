OPPO A16s Nu Exclusief Verkrijgbaar Bij Albert Heijn Voor €149

OPPO heeft via een persbericht bekendgemaakt dat de OPPO A16s vanaf vandaag exclusief verkrijgbaar is bij Albert Heijn voor 149 euro. De OPPO A16s is een budget-smartphone met een 6,52-inch scherm, een 5000mAh accu en een driedubbele camera.

OPPO heeft vandaag de nieuwste smartphone voor in de A-serie gelanceerd. De OPPO A16s beschikt over een groot 6,52-inch Eye Care scherm met een druppelnotch voor de 8MP selfie-camera, een MediaTek Helio P65-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte en een 5000 mAh accu. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 13MP hoofdlens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. De behuizing is 8,4mm dun en heeft een IPX4-certificering.

De OPPO A16s heeft een adviesprijs van 179 euro, maar is nu bij de Albert Heijn verkrijgbaar voor 149 euro in de kleuren Crystal Black en Pearl Blue. Consumenten krijgen nog eens €10 extra korting bij het inwisselen van 1.000 airmiles. Bij de Albert Heijn zijn momenteel ook een aantal andere OPPO producten met korting verkrijgbaar. Zo kost de OPPO A91-smartphone bij de Albert Heijn 199 euro in plaats van 249 euro, de OPPO Enco X-oordopjes kost 129 euro in plaats van 179 euro en de OPPO Enco W31-oordopjes kost 49 euro in plaats van 79 euro.