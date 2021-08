Opvouwbare Samsung Galaxy Z Flip 3 Geïntroduceerd

Samsung heeft tijdens een Galaxy Unpacked-evenement twee opvouwbare smartphones geïntroduceerd. Eerder deelden wij al de details van de Galaxy Z Fold 3, maar Samsung heeft ook de kleinere en voordeligere Galaxy Z Flip 3 geïntroduceerd.

De nieuwste smartphone voor in de Galaxy Z Flip-serie beschikt over een 6,7-inch Full-HD+ AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Aan de buitenkant vinden we een 1,9-inch schermpje voor het tonen van notificaties. De behuizing heeft een waterbestendigheid-rating van IPX8 gekregen.

Intern vinden we een Snapdragon 888-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 3300 mAh accu (15W), een 10MP selfie-camera en een dubbele camera met een 12MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens. Verder heeft de smartphone stereo speakers, 5G-ondersteuning en een in-display vingerafdrukscanner.

De Samsung Galaxy Z Flip 3 5G verschijnt op de markt in de kleuren kleuren Cream, Green, Lavender en Phantom Blacken voor 1049 euro. Een pre-order plaatsen is nu al mogelijk. Mensen die de Z Flip 3 5G bestellen ontvangen de smartphone op 20 augustus.