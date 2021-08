Samsung Galaxy Z Fold 3 5G Officieel Aangekondigd

Samsung heeft tijdens een Galaxy Unpacked-presentatie de nieuwste producten van het bedrijf aangekondigd. Een van deze producten is de Galaxy Z Fold 3 5G, de nieuwste opvouwbare smartphone van Samsung. De Galaxy Z Fold 3 5G is een stuk steviger dan zijn voorganger en heeft dit keer een waterdichte behuizing en een camera onder het scherm.

Het grootste probleem met opvouwbare smartphones is de duurzaamheid. Samsung werkt daarom hard aan manieren om de Galaxy Z-smartphones steviger te maken. De nieuwe Galaxy Z Fold 3 5G heeft voor het eerst een waterbestendigheid-rating van IPX8 gekregen, waardoor de smartphone nu ook tijdens een regenbui te gebruiken is. Ook heeft het opvouwbare scherm een sterkere beschermlaag gekregen en is het scherm daardoor 80% duurzamer.

De Galaxy Z Fold 3 5G heeft aan de binnenkant een 7,6-inch QXGA+ AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Samsung heeft de selfie-camera onder het scherm geplaatst waardoor er geen inkeping of uitsparing aanwezig is. Aan de buitenkant zit een 6,2-inch HD+ AMOLED-scherm. Intern vinden we een Snapdragon 888-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 4.400 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen. De vingerafdrukscanner zit in het scherm en er is uiteraard ondersteuning voor 5G. Ook heeft de smartphone stereo speakers.

De selfie-camera onder het scherm heeft een 4MP resolutie. In het tweede scherm vinden we een 10MP selfie-camera en achterop zit nog een driedubbele camera met een 12MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 12MP telelens met 2x optische zoom.

De Galaxy Z Fold 3 5G heeft nu ook ondersteuning voor de S Pen. Hierdoor is het mogelijk om op het grote scherm bijvoorbeeld notities of schetsen te maken met de stylus. Een verbeterde Flex-mode zorgt er voor dat de Galaxy Z Fold 3 5G beter geschikt is voor multitasken. De smartphone is vanaf nu te bestellen voor 1799 euro (12GB + 256GB) en bestellingen worden op 20 augustus geleverd. De Samsung Galaxy Z Fold 3 5G is verkrijgbaar in de kleuren Phantom Black, Phantom Green en Phantom Silver.