Huawei Watch GT 3 Met Harmony OS Officieel Aangekondigd

Huawei heeft zojuist de Huawei Watch GT 3 aangekondigd. De nieuwe smartwatch draait op Huawei’s eigen Harmony OS en heeft een accuduur van maar liefst 14 dagen. De Watch GT 3 komt in twee verschillende modellen op de markt.

De Chinese fabrikant Huawei heeft een nieuwe smartwatch toegevoegd aan de populaire Watch GT-serie. De Huawei Watch GT3 draait dit keer op Harmony OS, een eigen besturingssysteem die niet gebruik maakt van de Google Play Store, maar Huawei’s eigen AppGallery.

De reguliere Watch 3, die Huawei eerder al op de markt bracht, heeft een vrij korte accuduur, maar bij de Watch GT3 heeft Huawei dit probleem aangepakt. Huawei laat namelijk weten dat het 46mm-model van de Watch GT 3 maar liefst 14 dagen mee moet gaan bij normaal gebruik of 8 dagen bij intensief gebruik. Het kleinere 42mm-model gaat 7 dagen mee op één acculading of 4 dagen bij intensief gebruik. Dit is best netjes voor een wearable in deze categorie.













De Huawei Watch GT3 beschikt verder over een 1,43-inch (46mm) of 1,32-inch (42mm) AMOLED-scherm met Always-on functie, een behuizing van roestvrij staal en 3GB of 4GB opslagruimte. Ook heeft de smartwatch een ingebouwde gps, een hartslagsensor, een thermometer voor je huidtemperatuur en een bloedzuurstofmeter. De Watch GT3 kan meer dan 100 verschillende activiteiten bijhouden.

De nieuwe wearables verschijnen 1 november op de markt. Volgens de website XDA Developers komt de Huawei Watch GT3-serie ook naar Europa, maar we hebben nog geen prijzen of informatie over een release in Nederland.

