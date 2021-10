WhatsApp-update Introduceert Picture-in-picture Modus

WhatsApp heeft een nieuwe update uitgebracht die een functie met zich meebrengt waar gebruikers al lange tijd op zitten wachten. In WhatsApp 2.21.22.3 is namelijk een picture-in-picture modus toegevoegd. WhatsApp heeft de functie al in 2018 getest, maar het bedrijf heeft de functie nog nooit uitgerold.

De picture-in-picture modus is als eerste te vinden in de bèta-versie van WhatsApp 2.21.22.3. Vele andere apps, waaronder concurrent Telegram, hebben al jaren een picture-in-picture modus. In deze modus kun je een gedeelte van de app openen in een zwevende venster. Wanneer je bijvoorbeeld een link ontvangt naar een YouTube-video zal deze video in een nieuw venster worden geopend als je op de link klikt. Zo kun je kijken naar de video en tegelijkertijd je chats in de gaten houden. Dit is ideaal als je wilt multitasken. Een klein bedieningspaneel onder de video geeft je onder andere de optie om de video te pauzeren of te delen.

De functie wordt nu getest in de bètaversie. Als er geen problemen opduiken zal de picture-in-picture modus later naar de stabiele versie van WhatsApp worden uitgerold.

via [droidapp]