“Eerste Specificaties Van Motorola Moto G51 Gelekt”

Motorola werkt aan een opvolger van de Moto G50 en de eerste specificaties van de smartphone zijn nu uitgelekt. Het lijkt te gaan om een voordelige smartphone die onder andere is uitgerust met een Snapdragon 750G-processor en een 50MP hoofdlens.

Via de Duitse website TechnikNews zijn een aantal specificaties van de nog onaangekondigde Moto G51 gedeeld. Volgens de bron beschikt de smartphone onder andere over een driedubbele camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. TechnikNews weet niet hoe groot het scherm is, maar schrijft wel dat het scherm een full-hd-resolutie krijgt.

Via Geekbench verschenen onlangs ook al wat specificaties. Deze bron is wat minder betrouwbaar, maar volgens Geekbench heeft de Moto G51 een Snapdragon 750G-processor met 4GB werkgeheugen. Deze snelle processor vinden we ook in de populaire Samsung Galaxy A52 5G en de OnePlus Nord CE.

Een exacte introductiedatum hebben we nog niet, maar volgens de bron zal de aankondiging ergens in november plaatsvinden. Mogelijk krijgen we de Motorola Moto G51 dus al over een aantal weken officieel te zien. Tot die tijd moeten we het doen met de geruchten. Het is nog onduidelijk of de Moto G51 ook in Nederland op de markt verschijnt.

via [androidplanet]