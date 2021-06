Huawei Watch 3 Officieel Aangekondigd

Huawei heeft deze week verschillende nieuwe producten aangekondigd, waaronder een nieuwe tablet, nieuwe oordopjes en een eigen besturingssysteem. De fabrikant heeft ook een nieuwe smartwatch geïntroduceerd. De Huawei Watch 3 heeft een strak design met een rond scherm en draait op Huawei’s nieuwe besturingssysteem HarmonyOS.

De Huawei Watch 3 is de nieuwste smartwatch van de Chinese fabrikant. De voormalige Huawei Watch 2 draait op Lite OS, maar de fabrikant stapt bij de Watch 3 over op het nieuwe besturingssysteem HarmonyOS. De smartwatch heeft een 1,43-inch scherm met een maximale helderheid van 1000 nits. Aan de zijkant van de 46mm behuizing vinden we een draaiknop waarmee je kunt scrollen en in- en uitzoomen.

Intern vinden we een hartslagmeter, een zuurstofmeter (SpO2) en een temperatuurmeter voor het meten van je huidtemperatuur. Ook is er ondersteuning voor eSIM, waardoor het mogelijk is om met het 4G-netwerk te verbinden. De smartwatch heeft 2GB werkgeheugen en 16GB opslagruimte. De accu moet drie dagen meegaan op één acculading.

Huawei heeft ook de Watch 3 Pro aangekondigd. Deze uitvoering heeft een titanium behuizing met een achterkant van keramiek en een langere accuduur. Ook heeft de Pro-uitvoering dual-band GPS voor betere locatiebepaling.

De reguliere Huawei Watch 3 krijgt in China een adviesprijs mee van omgerekend 335 euro. De Watch 3 Pro kost 425 euro. We hebben nog geen informatie over een Nederlandse lancering.