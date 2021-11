Motorola Introduceert Moto Watch 100 Smartwatch Voor 100 Dollar

Motorola heeft deze week een nieuwe smartwatch aangekondigd. De Moto Watch 100 draait niet op Wear OS, maar op het eigen besturingssysteem “Moto Watch OS”. De smartwatch kost slechts 100 dollar en moet twee weken meegaan op één acculading.

De Moto Watch 100 is een ronde smartwatch met een waterdichte (5ATM) aluminium behuizing en twee fysieke knoppen aan de zijkant. De smartwatch maakt gebruik van een 1,3-inch LCD-scherm met een resolutie van 360×360 pixels en een 355mAh accu die tot twee weken mee moet gaan op een volle lading. Een lege accu is na ongeveer 60 minuten aan de lader weer vol.

Uiteraard beschikt de smartwatch over verschillende sensoren, waaronder een hartslagmeter, een gyroscoop en een SpO2 sensor. Met de SpO2 sensor kun je het zuurstofgehalte in je bloed meten. Gebruikers kunnen kiezen uit 26 sportmodi’s, waaronder hardlopen, fietsen, yoga en badminton. De Moto Watch 100 draait op een eigen besturingssysteem, waardoor het niet mogelijk is om applicaties uit de Play Store te installeren en de functies dus beperkt blijven.

De Moto Watch 100 is in Canada en de Verenigde Staten verkrijgbaar voor slechts 100 dollar in de kleuren Phantom Black en Glacier Silver. Het is nog onduidelijk of de smartwatch ook naar Europa komt.

via [AW]