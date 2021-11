Eerste Beelden Van Samsung Galaxy A33 Uitgelekt

Samsung werkt aan een nieuwe budget-smartphone voor in de Galaxy A-serie en op het internet is deze smartphone nu voor het eerst te zien op renders. Het gaat om de Samsung Galaxy A33, die waarschijnlijk in januari officieel zal worden uitgebracht.

De renders van de Samsung Galaxy A33 zijn gedeeld door de tech-lekker OnLeaks en zijn gemaakt op basis van tot nu toe bekende informatie. Volgens de bron beschikt de Galaxy A33 over een 6,4-inch Full-HD+ AMOLED-scherm. Dit is een vooruitgang ten opzichte van het 6,5-inch LCD-scherm van de Galaxy A32. Op de beelden zien we dat de Galaxy A33 beschikt over een vierdubbele camera en dat de 3.5mm koptelefoonaansluiting ontbreekt.

De behuizing meet 159,7 x 74,0 x 8,1 millimeter en Samsung zou de Galaxy A33 op de markt willen brengen in de kleuren zwart, wit, lichtblauw en oranje. De officiële introductie zal waarschijnlijk in januari plaatsvinden, maar hoogstwaarschijnlijk lekken voor die tijd nog wel meer specificaties uit.

via [droidapp]