6500mAh IKEA-powerbank Met Ondersteuning Voor Draadloos Opladen Opgedoken

Bij de Amerikaanse keuringsinstantie FCC is een IKEA Nordmärke-powerbank opgedoken. Deze powerbank heeft een capaciteit van 6500mAh en kan apparaten draadloos opladen. In een aantal IKEA-winkels zou de powerbank al verkocht worden voor 20 euro.

IKEA heeft de IKEA Nordmärke-powerbank nog niet officieel aangekondigd, maar bij de Amerikaanse keuringsdienst FCC is de powerbank al wel opgedoken. Ook kon een lezer van de Duitse techwebsite mobiFlip de powerbank onlangs al aanschaffen bij een IKEA-filiaal in Keulen en deelde een Britse Reddit-gebruiker al een aantal foto’s van het apparaat. MobiFlip schrijft dat de powerbank in Duitsland 20 euro kost.













De Nordmärke-powerbank heeft een vierkant ontwerp en een capaciteit van 6500mAh. De powerbank heeft een bovenkant van stof. Je kunt de powerbank opladen met een snelheid van 10W, waarna je met de powerbank andere apparaten kunt opladen met een snelheid van 5W. IKEA levert geen USB-kabel mee.

Het is nog onduidelijk of en wanneer de Nordmärke-powerbank naar Nederland of België komt.

via [tweakers]