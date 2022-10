Slimme wasmachines misschien interessant?

In ons huishouden vinden we steeds meer slimme apparaten. Een slimme wasmachine is een van deze apparaten. Wat maakt een wasmachine slim en wat zijn de voordelen van een slimme wasmachine? Dit zijn vragen die we in dit artikel beantwoorden.

Er zijn inmiddels tientallen slimme wasmachines om uit te kiezen. Waar wasmachines voorheen doorgaans alleen in het wit of andere lichte kleuren verkrijgbaar waren, krijgen consumenten tegenwoordig een veel grotere keuze uit kleuren. Zo hebben merken als Samsung, LG en Beko bijvoorbeeld ook een zwarte wasmachine die veel beter past in een luxe of modern interieur. Veel mensen gebruiken donkere kleuren in de badkamer, waar een zwarte wasmachine veel minder in het oog springt dan een witte wasmachine.

Automatische wasmiddeldosering

Een slimme wasmachine brengt een handvol pluspunten met zich mee ten opzichte van een “domme” wasmachine. Zo moet je bij een reguliere wasmachine alles zelf doen en hangt de dosering van het wasmiddel af van jouw ervaring en een meetbekertje. Een slimme wasmachine beschikt echter over automatische wasmiddeldosering. Dit wil zeggen dat de wasmachine tijdens het wassen automatisch de dosering wasmiddel en wasverzachter aanpast op basis van de hoeveelheid kleding die in de wasmachine zit. Hierdoor gebruik je nooit teveel wasmiddel, waardoor je op lange termijn geld kunt besparen.

Bedienen met je smartphone

Net als de meeste andere slimme apparaten in huis kun je een slimme wasmachine bedienen met je smartphone. Je maakt een verbinding via het wifi-thuisnetwerk en kunt vervolgens via een smartphone-app aangeven wat voor was je in de wasmachine hebt gestopt. Op basis van deze informatie kiest de app een wasprogramma en zal de app je op de hoogte houden van de wasbeurt. Zodra de was klaar is om uit de wasmachine gehaald te worden ontvang je een notificatie op je smartphone.

Extra functies

Een slimme wasmachine heeft doorgaans meer functies dan een reguliere wasmachine. Denk bijvoorbeeld aan een stoomfunctie die rimpels in kleding of beddengoed kan verminderen. Ook zijn er programma’s die extra hygiënisch zijn, wat ideaal is voor mensen met een gevoelige huid. Daarnaast is het vaak mogelijk om een al gestarte wasbeurt te pauzeren om nog snel even wat vergeten sokken bij de was in te gooien.

Kortom, een slimme wasmachine brengt een hoop voordelen met zich mee ten opzichte van een traditionele wastrommel. Hebben jullie een slimme wasmachine en voor welke feature zijn jullie het meest dankbaar? Laat het ons weten in de reacties hieronder.