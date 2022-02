Motorola Introduceert 24 Februari Nieuwe Smartphone

Motorola heeft een teaser gedeeld waaruit blijkt dat de fabrikant op 24 februari een nieuwe smartphone zal introduceren. Details heeft Motorola nog niet gegeven, maar een hashtag maakt duidelijk dat het om een nieuwe Edge-smartphone gaat.

Op de onderstaande teaser zien we dat Motorola wat voor ons heeft ingepland op 24 februari. We zien de vorm van een smartphone, maar verder geen details over de specificaties of iets dergelijks. Wel zien we onderaan de teaser de hashtag #findyouredge. Dit is duidelijk een verwijzing naar de Edge-serie. De kans bestaat dat we de Motorola Edge 30 Pro te zien krijgen. Renders van deze smartphone lekten vorige maand namelijk al uit.

Volgens eerdere geruchten beschikt de Motorola Edge 30 Pro over een 6,7-inch Full HD OLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor, 12GB werkgeheugen, een 60MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De smartphone kan met maximaal 68W snelladen. Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [droidapp]