Poco Introduceert Poco Watch en Buds Pro

Poco heeft een nieuwe sporthorloge en nieuwe draadloze oordopjes aangekondigd. De nieuwe gadgets krijgen een aantrekkelijke adviesprijs mee van 79 euro en 69 euro. Een releasedatum heeft Poco nog niet bekendgemaakt.

Poco heeft deze week een nieuwe high-end smartphone aangekondigd, maar ook zijn eerste draadloze oordopjes en smartwatch. De Poco Watch beschikt over een 1,6-inch OLED-scherm met afgeronde hoeken en een resolutie van 320×360 pixels. Dankzij de 225mAh accu moet de Poco Watch zo’n twee weken meegaan, aldus de fabrikant.

De Poco Watch komt met een siliconen bandje en is 5ATM-waterdicht. Intern vinden we onder andere een hartslagmeter en een ingebouwde GPS-chip. Deze sensoren kun je gebruiken om 100 verschillende sporten te registeren en je slaap te monitoren. De Poco Watch kost 79 euro.

Poco Buds Pro

De Poco Buds Pro Genshin Impact Edition is ontworpen voor fans van de game Genshin Impact. Dat zie je niet alleen aan het design, maar ook aan het geluid. Als meldingsgeluid hoor je namelijk de stem van het personage Klee. De oordopjes beschikken over active noise-cancelling (ANC) om omgevingsgeluiden weg te filteren. Voor de audio maakt de Poco Buds Pro gebruik van 9 mm drivers en in combinatie met de oplaadcase kun je de oordopjes 28 uur gebruiken. De oordopjes hebben een ipx4-certificering en zijn op te laden via USB-C. De Poco Buds Pro kost 69 euro.

via [AW]