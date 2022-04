Eerste Bèta Van Android 13 Uitgebracht

Nadat Google eerder al een aantal Developer Preview-versies van Android 13 lanceerde heeft het bedrijf nu de eerste bèta vrijgegeven. In totaal zal Google waarschijnlijk vier bèta’s uitbrengen. De eerste Beta geeft in ieder geval alvast wat informatie over een aantal nieuwe functies in het besturingssysteem.

Met Android 13 lijkt Google zich voornamelijk te richten op privacy en beveiliging. Een van de nieuwe functies is de mogelijkheid om applicaties afzonderlijk van de systeemtaal in een andere taal in te stellen. Dit werkt overigens alleen als de ontwikkelaar ondersteuning voor deze functie heeft ingebouwd.

Ook moeten applicaties voortaan specifieker zijn wanneer ze toegang willen tot mediabestanden. Zo moet de app voortaan aangeven of ze alleen toegang willen tot bijvoorbeeld foto’s, video’s of documenten. Op deze manier voorkom je dat een muziek-app ook rechten heeft om documenten in te lezen of foto’s te openen. De betreffende app kan in dit geval alleen muziekbestanden inlezen.

Verder moet Android 13 toegang geven tot de bediening van slimme apparaten zonder dat je de smartphone eerst moet ontgrendelen en krijgt het Material You-design meer kleurenopties en animaties.





In de eerste Beta van Android 13 zullen nog niet alle nieuwe functies aanwezig zijn. Zo verwachten we in mei, juni en juli de 2e, 3e en 4e bèta. In elke nieuwe bèta zijn weer een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het betaprogramma is nu beschikbaar voor Pixel-gebruikers met een Pixel 4 of nieuwer.

via [droidapp]