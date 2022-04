Nokia 8.3 Ontvangt Android 12-update

Gebruikers hebben er even op moeten wachten, maar de Nokia 8.3 ontvangt eindelijk de Android 12-update. De update brengt naast een aantal nieuwe functies en verbeteringen ook de beveiligingspatch van april met zich mee.

Ben je in het bezit van een Nokia 8.3 dan kun je elk moment een notificatie ontvangen waarin staat dat je Android 12 kunt downloaden. De update is iets meer dan 2GB groot en brengt onder andere het Material You-design, meer privacy-opties, nieuwe widgets en de nieuwste beveiligingspatch met zich mee.

De update rolt in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat iedereen de update heeft ontvangen. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen van de Nokia 8.3.

via [droidapp]