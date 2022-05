Google Teaset Pixel Watch

Nadat er eerder al meerdere renders en foto’s opdoken in het geruchtencircuit heeft Google nu officiële beelden van Google’s eerste smartwatch gedeeld via een teaser. De officiële beelden komen overeen met de eerdere geruchten. Google zal de Pixel Watch in de herfst tegelijk met de Google Pixel 7 (Pro) introduceren.

De beelden bevestigen het ronde design van de Google Pixel Watch. We zien een ronde kroon aan de zijkant van de behuizing. Met deze draaibare knop kun je waarschijnlijk door de interface van de Pixel Watch navigeren. De behuizing is gemaakt van roestvrijstaal en Google maakt gebruik van een eigen mechanisme voor het aansluiten van de polsbandjes. Hierdoor kun je geen standaard 22mm horlogebandjes gebruiken.

Volgens de geruchten kun je de Google Pixel Watch straks toevoegen aan de Fitbit-app. Dit is niet zo gek, want Fitbit is sinds kort in handen van Google. Verder beschikt de Pixel Watch volgens de geruchten over 32GB opslagruimte en komt de smartwatch op de markt in de kleuren zwart, goud en grijs.

Het is nog onduidelijk of de Google Pixel Watch in Nederland of andere Europese landen op de markt zal verschijnen.