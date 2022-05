Motorola Moto G82 5G Officieel Aangekondigd

Motorola heeft deze week alweer een nieuwe smartphone aangekondigd. Dit keer gaat het om de Moto G82 5G, een mid-range toestel met een 6,6-inch OLED-scherm, een 5.000 mAh accu en een 50MP hoofdcamera. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 330 euro.

De Motorola Moto G82 5G is aangekondigd via een persbericht. De nieuwe smartphone in de G-serie is met een prijskaartje van 330 euro redelijk voordelig. Voor deze prijs krijg je een smartphone met een 6,6-inch 120Hz 10bit Full HD POLED-scherm, een Qualcomm Snapdragon 695 5G-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De hoofdcamera heeft optische beeldstabilisatie.

Verder beschikt de Moto G82 5G over stereospeakers met Dolby Atmos-ondersteuning, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een vingerafdrukscanner in de powerknop. De smartphone draait op Android 12 met de MY UX-softwareschil en is vanaf halverwege juni verkrijgbaar voor 329,99 euro in de kleur Meteorite Grey. Via de Motorola website is de smartphone ook verkrijgbaar in de kleur White Lily.