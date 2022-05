Google Heeft Aankomende Pixel 7 (Pro) En Pixel-tablet Nu Al Getoond

Google heeft tijdens zijn jaarlijkse Google I/O-conferentie de Google Pixel 6a aangekondigd, maar het bedrijf heeft ook alvast de eerste informatie gedeeld over de aankomende Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Het bedrijf heeft zowel renders als foto’s getoond waarop de vlaggenschip-smartphone duidelijk te zien is. Ook kregen we een teaser te zien van een Pixel-tablet.

Google heeft nog geen specificaties gedeeld, maar we weten wel hoe de smartphone er uit komt te zien. Google zal de Pixel 7 later dit jaar uitbrengen in de kleuren Obsidian, Snow en Lemongrass. De Pixel 7 Pro komt op de markt in de kleuren Obsidian, Snow en Hazel.

Google heeft ook een teaser getoond van een Pixel-tablet die in 2023 zal worden aangekondigd. De “next generation tablet“, zoals Google het noemt, zal net als de Pixel-smartphones gebruikmaken van een eigen Google Tensor-chipset. De tablet moet onder andere goed kunnen samenwerken met Pixel-smartphones en de Google TV. Volgens Google moet de Pixel-tablet de meest behulpzame tablet ter wereld worden.