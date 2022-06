Fitbit Introduceert Slaapprofielen Voor Fitbit Premium

Het bedrijf Fitbit heeft een nieuwe functie uitgebracht voor Fitbit Premium gebruikers. Het gaat om de functie ‘slaapprofielen’, die een longitudinale analyse van je slaappatronen maakt en jouw persoonlijke slaapprofiel koppelt aan een dier.

De Fitbit fitnesstrackers zijn gratis te gebruiken, maar met een Fitbit Premium-abonnement krijg je toegang tot meer functies en uitgebreidere analyses. Fitbit heeft deze week ‘slaapprofielen’ toegevoegd aan dit abonnement. Met slaapprofielen krijgen gebruikers meer inzicht in hun slaapgewoontes en langetermijntrends via het toegewezen slaapdier, zodat zij hun slaap kunnen verbeteren.

Veel mensen hebben vast wel eens gehoord dat 7 tot 8 uur slapen gezond is, maar een goed slaapadvies is niet zo eenvoudig. Ieder persoon is namelijk anders. Daarom heeft Fitbit de functie slaapprofielen uitgerold. Op basis

van slaaponderzoek analyseren slaapprofielen elke maand de 10 belangrijkste slaapgegevens. Daarbij berekenen de profielen trends en vergelijken deze met de gewoontes van leeftijds- en geslachtsgenoten. De functie geeft gebruikers vervolgens inzicht in meer statistieken, waaronder de variabiliteit van het slaapschema, de tijd die het duurt om in slaap te vallen en onderbroken slaap.

De slaapprofielen-functie kijkt niet alleen of je vandaag goed hebt geslapen, maar controleert je slaap gedrag over de hele maand. Daarom moet je jouw Fitbit voor minstens 14 nachten per kalendermaand dragen om een slaapprofiel te krijgen. Hoe meer je de Fitbit draagt, hoe preciezer de analyse. Op de eerste dag van de maand ontvang je je maandelijkse slaapanalyse. De nieuwe functie is beschikbaar voor Fitbit Premium gebruikers met een Sense, Versa 3, Versa 2, Charge 5, Luxe of Inspire 2.