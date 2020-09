Honor Watch ES Is Nieuwe Budget-smartwatch Met Rechthoekig Scherm

Onlangs introduceerde Honor de Watch GS Pro, die vandaag op de markt verschijnt. De Watch GS Pro kost echter 250 euro en daarom heeft Honor ook een goedkopere wearable geïntroduceerd. Het gaat om de Watch ES die een adviesprijs meekrijgt van 99 euro.

De Honor Watch ES is gemaakt voor de gemiddelde sporter. De smartwatch heeft een rechthoekig 1,64-inch OLED-scherm met een resolutie van 456 x 280 pixels en een always-on-functionaliteit. De Watch ES kan tot 95 verschillende soorten workouts tracken en is uitgerust met een hartslagsensor en een een SPO2-meter. De accu gaat maximaal 7 dagen mee en is na 30 minuten aan de lader weer voor 70 procent opgeladen.

De Watch ES kost 99 euro en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, roze en wit. Het is nog onduidelijk of de smartwatch in de Benelux op de markt verschijnt.