Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) Officieel Aangekondigd

Samsung heeft tijdens de introductie van de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4 ook de nieuwste smartwatches van de fabrikant aangekondigd. De Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 5 Pro draaien op Wear OS 3.5 en hebben een minimalistisch design gekregen.

De Samsung Galaxy Watch 5 moet gebruikers helpen gezonder te leven. Met behulp van ingebouwde sensoren kan de smartwatch zaken als zuurstofniveaus, hartslag en je stressniveau meten. Met behulp van bloed metingen en ECG-filmpjes kun je achterhalen of bepaalde zaken misschien niet helemaal in orde zijn en je misschien beter even naar de huisarts kunt gaan.

Uiteraard kun je ook je sportactiviteiten meten en je slaappatronen bijhouden. Daarnaast geven Body Composition-metingen je een duidelijk inzicht in je algemene gezondheid en kun je gepersonaliseerde workouts opvragen.

De Galaxy Watch 5 heeft een 13% grotere accu gekregen dan zijn voorganger en kan 30% sneller opladen. De accu van de Galaxy Watch 5 Pro is zelfs 60% groter. Voor extra bescherming heeft Samsung het scherm voorzien van Sapphire Crystal Glass. Beide smartwatches draaien op Wear OS met de One UI Watch 4.5-schil.

De Galaxy Watch 5 Pro heeft nog wat exclusieve features gekregen. Zo is de Route Workout-functie aanwezig. Hiermee kun je met de Samsung Health-app routes downloaden en synchroniseren met de Galaxy Watch 5 Pro. Ook zijn de functies Turn-by-Turn Navigatie en Track back aanwezig, die het navigeren extra eenvoudig maken.

De Samsung Galaxy Watch 5 met 40mm behuizing kost 299 euro of 349 euro voor de LTE-versie. De uitvoering met 44mm behuizing kost 329 euro of 379 euro voor de LTE-versie. De Galaxy Watch 5 Pro is alleen als 45mm uitvoering verkrijgbaar en kost 469 euro of 519 euro (LTE). Bij Coolblue krijg je momenteel gratis draadloze oordopjes cadeau.