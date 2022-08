“Samsung Komt Volgend Jaar Met Opvouwbare Tablet”

Volgens de laatste geruchten is de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung van plan om volgend jaar een opvouwbare tablet te introduceren. Samsung is momenteel al marktleider van ‘foldables’, maar tot nu toe heeft de fabrikant enkel opvouwbare smartphones uitgebracht. Met een opvouwbare tablet kan Samsung zijn markt verder uitbreiden.

Volgens tech-lekker Lanzuk werkt Samsung aan een nieuw opvouwbaar apparaat met een veel groter scherm dan we tot nu toe gezien hebben. Details over de “Samsung Galaxy Tab Z” ontbreken nog, maar we gaan ervan uit dat de tablet een vergelijkbare vormgeving krijgt als de Galaxy Z Fold-toestellen, maar dan met een groter scherm.

De bron schrijft dat Samsung de opvouwbare tablet begin 2023 zal introduceren. De introductie zal tegelijk plaatsvinden met de aankondiging van de Samsung Galaxy Tab S9. De nieuwste Galaxy Tab S-tablet krijgen we doorgaans rond januari en februari te zien. Zodra we meer weten over de “Galaxy Tab Z” zullen wij dat met jullie delen. Tot die tijd kunnen we genieten van de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4.

via [androidplanet]