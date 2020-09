Poco X3 NFC Officieel Aangekondigd

De Chinese fabrikant Poco heeft deze week een nieuwe mid-range smartphone aangekondigd. De Poco X3 NFC krijgt een adviesprijs mee van 229 euro. De smartphone is uitgerust met krachtige specificaties.

De Poco X3 NFC levert voor weinig geld een zeer krachtige smartphone. Zo beschikt de Poco X3 NFC over een 6,67-inch scherm met een Full HD-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 732G-processor, 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5160 mAh accu met ondersteuning voor 33 watt snelladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Achterop vinden we nog een vierdubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. Voorop zit een 20MP selfie-camera. De smartphone heeft een plastic behuizing met een glazen achterkant.

De Poco X3 NFC is vanaf 10 september verkrijgbaar in de kleuren Shadow Gray en Cobalt Blue en krijgt in Nederland en België een adviesprijs mee van 229 euro. Wanneer je de smartphone voor 14 september koopt betaal je voor 64GB opslagruimte 199 euro en voor 128GB opslagruimte 249 euro.

