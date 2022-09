Google Deelt Officiële Video Van Pixel Watch

Google heeft een video gedeeld waarin het bedrijf zijn eerste smartwatch toont. We zien onder andere de kleuropties van de Pixel Watch en een aantal wijzerplaten. Google zal de Pixel Watch op 6 oktober officieel lanceren.

Op 6 oktober zal Google verschillende nieuwe producten introduceren, waaronder de Pixel 7-serie en de Pixel Watch. De Pixel Watch is nu alvast te zien in de onderstaande video, die op het YouTube-kanaal van Google is geplaatst. We zien de Pixel Watch met een gouden, zilveren en zwarte behuizing. Ook zien we zwarte, lichtgroene, beige en grijze bandjes en zeven verschillende wijzerplaten.

De Pixel Watch heeft een rond scherm, iets dat we dankzij eerdere berichten al wisten. Ook zien we in de video de tekst “Gorilla Glass”. Dit extra stevige glas moet de smartwatch beschermen. Volgens eerdere geruchten krijgt de reguliere Pixel Watch een adviesprijs mee van 349 euro. De uitvoering met LTE-ondersteuning kost 399 euro. Met BTW kan de prijs echter nog hoger uitvallen. De Google Pixel Watch is dus geen voordelige smartwatch.

