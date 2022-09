“Google Pixel-tablet Krijgt 11-inch Scherm”

Volgens de laatste geruchten krijgt de aankomende Google Pixel tablet een 10,95-inch scherm. Ook krijgen consumenten de keuze uit 128GB en 256GB opslagruimte en maakt de tablet gebruik van een eigen Tensor-soc.

Dit claimt ontwikkelaar Kuba Wojciechowski. Volgens de bron heeft de tablet de ‘engineering validation’-testfase doorlopen en volgt nu de laatste testfase waarna de tablet in de massaproductie gaat. De bron spreekt ook over een Pixel-stylus die met de Pixel-tablet kan werken en over ondersteuning voor Wi-Fi 6.

De Google Pixel tablet zou niet beschikken over gps- of mobiele-internetfunctionaliteit en ook een nabijheidssensor of barometer ontbreken. De tablet maakt gebruik van Google’s eigen Tensor-soc en kan alleen overweg met 64bit-apps. Het is nog onduidelijk vanaf wanneer de tablet te koop zal zijn, maar waarschijnlijk krijgen we hierover op 6 oktober meer informatie. Op deze dag heeft Google namelijk een grote presentatie ingepland.

