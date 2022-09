“Google Pixel Watch Kost 349 Euro”

De Google Pixel Watch, die Google op 6 oktober zal introduceren, kost 349 euro. Dit schrijft de website 9to5Google. Volgens de bron is dit de prijs voor de reguliere uitvoering. Voor de LTE-variant betaal je 399 euro. In Nederland komt daar waarschijnlijk nog BTW overheen. Hierdoor is Google’s eerste smartwatch stevig geprijsd.

De bron van 9to5Google heeft de prijzen voor de Amerikaanse markt gedeeld. Volgens de bron kost het WiFi-model zonder LTE-ondersteuning 349,99 dollar. Voor de LTE-variant, die ruimte heeft voor een SIM-kaart, betaal je 50 dollar meer. De bron schrijft dat de Europese prijzen gelijk worden getrokken met de Amerikaanse prijzen. Dit wil zeggen dat de smartwatch in Europa 349 euro kost. Met BTW kunnen de prijzen echter oplopen tot ver boven de 400 euro.

Een Samsung Galaxy Watch 5 haal je inmiddels in huis voor 250 tot 300 euro, waardoor we ons afvragen of de Pixel Watch wel een succes kan worden. Het is namelijk de eerste smartwatch van het bedrijf die direct moet concurreren met de jarenlange ervaring van Samsung. De Google Pixel Watch draait op Wear OS 3.

